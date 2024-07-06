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Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана

Российский президент Владимир Путин поздравил экс-министра здравоохранения Ирана Масуда Пезешкиана с победой на внеочередных выборов президента страны. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю вашего избрания президентом Исламской Республики Иран. Желаю вам успехов, крепкого здоровья и благополучия», — говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что отношения России и Ирана носят дружественный и добрососедский характер, что позволяет эффективно координировать усилия двух стран в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Путин выразил надежду, что деятельность Пезешкиана на высшем государственном посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества на благо российского и иранского народов.

Ранее Иранский Избирком объявил результаты подсчета 30,5 млн бюллетеней по итогам второго тура внеочередных выборов президента исламской республики. Победу одержал 69-летний экс-министр здравоохранения Масуд Пезешкиан.