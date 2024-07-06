Масуд Пезешкиан выиграл президентские выборы в Иране

Некоторые эксперты относят 69-летнего Пезешкиана к реформистам. При этом его соперник из высшего руководителя Ирана Али Хаменеи в Совете нацбезопасности 58-летний Саид Джалили, наоборот, считается представителем консервативных сил.

Пезешкиан лидировал в гонке на пост главы государства и в первом туре выборов, прошедшем 29 июня. Тогда за него отдали голоса 10,4 млн человек, за Джалили — 9,4 млн. По данным СМИ, во втором туре Пезешкиан набрал 16 млн 384 тыс. 403 голоса, а Джалили — 13 млн 538 тыс. 179 голосов.

Внеочередные выборы президента в Иране назначили после гибели главы государства Эбрахима Раиси в авиакатастрофе 19 мая. Он разбился, когда летел в город Тебриз. Вместе с Эбрахимом Раиси погиб министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян и другие официальные лица.