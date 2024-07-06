Масуд Пезешкиан выиграл президентские выборы в Иране
Иранский Избирком объявил результаты подсчета 30,5 млн бюллетеней по итогам второго тура внеочередных выборов президента страны. Их выиграл бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, сообщает радио Sputnik.
Некоторые эксперты относят 69-летнего Пезешкиана к реформистам. При этом его соперник из высшего руководителя Ирана Али Хаменеи в Совете нацбезопасности 58-летний Саид Джалили, наоборот, считается представителем консервативных сил.
Пезешкиан лидировал в гонке на пост главы государства и в первом туре выборов, прошедшем 29 июня. Тогда за него отдали голоса 10,4 млн человек, за Джалили — 9,4 млн. По данным СМИ, во втором туре Пезешкиан набрал 16 млн 384 тыс. 403 голоса, а Джалили — 13 млн 538 тыс. 179 голосов.
Внеочередные выборы президента в Иране назначили после гибели главы государства Эбрахима Раиси в авиакатастрофе 19 мая. Он разбился, когда летел в город Тебриз. Вместе с Эбрахимом Раиси погиб министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян и другие официальные лица.