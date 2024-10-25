Путин поздравил главу Казахстана Токаева с Днем республики

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Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу, казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с Днем республики. Глава государства выразил уверенность, что отношения Москвы и Астаны будут развиваться, сообщает URA.RU .

«Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, ЕвразЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур», — отметил Путин.

По словам российского лидера, двусторонние отношения стран очень важны. Они направлены на стабильность и укрепление безопасности Евразии, а также работают в интересах народов.

Ранее Токаев объяснил непобедимость России тремя вещами: поддержкой населения главы РФ Владимира Путина, историей страны и ее военным потенциалом. Он также выразил надежду, что конфликт на Украине закончится путем переговоров.