Путин потребовал у ФСБ использовать весь потенциал для защиты РФ

Сотрудникам ФСБ необходимо в полной мере использовать собственный потенциал и возможности для нейтрализации потенциальных угроз. Об этом сказал президент России Владимир Путин во время заседания коллегии Федеральной службы безопасности, сообщает РИА Новости .

ФСБ необходимо задействовать как кадровый, так и технический потенциал. В том числе подразумеваются оперативные и аналитические возможности.

Нужно вовремя и эффективно устранять возможные угрозы. Это необходимо для надежной защиты интересов государства и его развития.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, сказал, что спецслужбам РФ известна информация о подготовке вероятных подрывов на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток». Эти шаги направлены на срыв мирных переговоров и попыток урегулирования конфликта.

