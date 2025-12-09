сегодня в 18:38

Путин потребовал избавить от тестирования по русскому детей соотечественников

Дети соотечественников, переезжающие жить в РФ из-за границы, не должны сдавать какие-либо экзамены. Так президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) прокомментировал информацию о том, что русскоязычные ребята не прошли тестирование для поступления в школу, сообщает ТАСС .

Глава РФ отметил, что не понимает, зачем нужны экзамены по русскому языку для русскоязычных детей соотечественников. Эти люди уже граждане России, а не мигранты.

«Это-то люди, которые связали свою жизнь и судьбу своих детей с РФ», — сказал Путин.

Он добавил, что таким детям нужно помочь в освоении разных предметов.

Ранее Путин исключил пятерых членов из состава СПЧ. Из него выведены зампредседателя Совета Ирина Киркора, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский (посмертно), председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, бывший директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов и председатель правления Института современного развития Игорь Юргенс.

