Путин изменил состав Совета по правам человека

сегодня в 22:35

Путин обновил состав Совета по правам человека, исключив пять членов

Президент России Владимир Путин подписал указ, исключающий пятерых членов из состава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщает «Интерфакс» .

Среди выведенных из совета — заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский (посмертно), председатель правления Союза писателей России Николай Иванов, бывший директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов и председатель правления Института современного развития Игорь Юргенс. Должность заместителя председателя совета была упразднена.

Одновременно в состав СПЧ были включены четыре новых члена: председатель совета «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова, советник председателя правления «Фонда развития центра разработки и коммерциализации новых технологий» Наталья Кравченко, ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков и председатель «Гражданского комитета России» Артур Шлыков.

Очередная ежегодная встреча совета с президентом, как ожидается, состоится 10 декабря, в Международный день прав человека.

