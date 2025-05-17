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Путин поручил ввести налоговый вычет за регулярную диспансеризацию и сдачу ГТО

Глава российского государства Владимир Путин поручил федеральному правительству ввести налоговый вычет за регулярную диспансеризацию и сдачу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля по итогам апрельского совещания президента России с членами кабмина.

Также Путин поручил разработать инициативы, которые позволят предоставлять налоговые льготы гражданину при оплате физкультурно-оздоровительных услуг для супруга и родителей.

Кроме того, российский лидер дал указание активно информировать население о том, как можно получить налоговые льготы.

Предоставить проекты трех новых вычетов главе государства необходимо до 1 октября текущего года.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину, правительству Мурманской области и «Газпрому» до 2030 года ввести в эксплуатацию магистральный газопровод «Волхов — Мурманск».