Глава российского государства Владимир Путин поручил кабмину, правительству Мурманской области и «Газпрому» до 2030 года ввести в эксплуатацию магистральный газопровод «Волхов — Мурманск». Перечень поручений президента РФ по итогам мартовской поездки в Мурманск опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить до 2030 года завершение строительства (за счет внебюджетных источников) и ввод в эксплуатацию магистрального газопровода „Волхов — Мурманск“», — говорится в сообщении.

Согласно документу, доложить президенту РФ о ходе строительства газопровода необходимо до 1 июля текущего года. Затем доклады до завершения строительных работ и введения объекта в эксплуатацию следует предоставлять 1 раз в год.

Длина магистрального газопровода «Волхов — Мурманск» составит более 800 км. Он будет перекачивать 40 млрд кубометров газа в год, продолжая развивать газотранспортную систему северо-западных регионов РФ. Газопровод обеспечит сырьем проект «Мурманский СПГ» и снабдит топливом Карелию и Мурманскую область.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела закрытые переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем о возможной блокировке газопровода «Северный поток-2».