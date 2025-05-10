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WSJ: Фон дер Ляйен и Мерц обсуждали санкции против СП-2 в обмен на перемирие

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела закрытые переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем о возможной блокировке газопровода «Северный поток — 2», сообщает RT .

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники, «этот шаг может быть реализован в случае отказа Москвы от 30-дневного перемирия в зоне СВО».

Примечательно, что предлагаемые санкции против СП-2 будут введены отдельно от нового пакета антироссийских ограничений ЕС.

«Речь идёт о точечном ударе по символическому, но важному для Кремля проекту», — поясняют дипломаты в Брюсселе.

Французский президент Эммануэль Макрон ранее уточнил, что инициатива о перемирии «никоим образом не подразумевает прекращения поставок оружия Киеву».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «российская сторона готова рассмотреть предложение о временном прекращении огня», но напомнил, что Киев до сих пор не ответил на многочисленные предложения Москвы о переговорах без предварительных условий.