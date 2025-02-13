Путин поручил провести проверку технического состояния судов танкерного флота

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства. Одно из поручений касается технического состояния танкерного флота, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Президент РФ поручил провести проверку технического состояния судов танкерного флота, а также принять меры, направленные на повышение их безопасности.

Также он поручил при необходимости представить предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов и осуществлением транспортировки морскими и речными судами, хранения и перевалки на них нефти и нефтепродуктов.

Ранее танкер Koala, плавающий под флагом Антигуа и Барбуды, начал тонуть в Ленинградской области ночью 9 февраля. Всем членам экипажа удалось эвакуироваться, пострадавших нет.

Вечером 8 февраля другой сухогруз получил пробоину и застрял в Невельском районе Сахалина. Ситуация осложняется тем, что из-за непогоды водолазы не могут обследовать судно на предмет утечек.