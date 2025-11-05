Путин поручил подготовить предложения о начале ядерных испытаний

сегодня в 19:50

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза поручил внести предложения о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний, сообщает пресс-служба Кремля .

На мероприятии присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор СВР Сергей Нарышкин и т. д. В ходе обсуждения было уделено особое внимание заявлению президента США Дональда Трампа о намерении возобновить испытания ядерного оружия.

По словам Путина, Россия не планирует отходить от договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Однако если другие страны-участники ДВЗЯИ решат их провести, то РФ должна будет ответить.

На фоне этого глава государства поручил собрать информацию по вопросу, провести ее анализ и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

С предложением немедленно начать подготовку к ядерным испытаниям на полигоне «Новая земля» выступил министр обороны РФ Белоусов. Он считает такую работу целесообразной на фоне заявлений США.

Между тем американские военные провели учебный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III без боезаряда. По словам президента США Дональда Трампа, учения прошли в рамках плановых проверок исправности ракеты.

