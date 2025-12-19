Путин пообещал уничтожать за блокаду Калининграда

сегодня в 15:27

Путин предупредил о «невиданном конфликте» при блокаде Калининградской области

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» прокомментировал возможные сценарии эскалации со стороны Запада и Украины. Глава государства подчеркнул, что Москва не оставит без ответа попытки дестабилизации в стратегически важных регионах, в том числе в Калининградской области.

«При создании угроз Калининградской области Россия будет уничтожать эти угрозы», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможных планах НАТО по блокированию Калининградской области.

Путин добавил, что попытка блокады Калининградской области выведет конфликт «на невиданный уровень вплоть до крупномасштабного военного конфликта».

Также была затронута тема атак на танкерный флот в Черном море. Путин сообщил, что российские войска уже ведут системную работу в этом направлении.

«Наши войска регулярно отвечают именно на это», — сказал верховный главнокомандующий, добавив, что любые посягательства на гражданское судоходство будут пресекаться силовым путем.

Путин также прокомментировал недавние резкие заявления генсекретаря НАТО Марка Рютте о подготовке к войне с Россией.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.