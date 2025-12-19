Путин заявил, что хочет спросить у Рютте, умеет ли он читать

В ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин прокомментировал недавние резкие заявления генсекретаря НАТО Марка Рютте о подготовке к войне с Россией. Глава государства напомнил, что лично знаком с нидерландским политиком и всегда считал его «умным, системным и эффективным», однако выразил недоумение по поводу его нынешнего курса.

Путин указал на серьезное противоречие в риторике Запада: если в новой стратегии нацбезопасности США Россия больше не фигурирует как прямой враг или противник, то заявления руководства Североатлантического альянса говорят об обратном.

«Ну, че он несет? Мне так хочется его спросить: „Слушай, ну че ты говоришь про войну с Россией? Готовиться нужно к войне с Россией, они хотят готовиться к войне с Россией. Ну, читать-то умеешь? Почитай новую стратегию национальной безопасности США, что там написано“ — адресовал президент риторический вопрос генсеку, намекая на необходимость следовать официальным документам союзников, а не заниматься эскалацией на пустом месте.

Владимир Путин в очередной раз подчеркнул абсурдность тезисов о «российской угрозе».

