Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с бразильским лидером Луисом Инасио Лулой да Силвой. Стороны обсудили международные проблемы, в том числе ситуацию в Венесуэле, сообщает пресс-служба Кремля.

Подходы России и Бразилии по поводу обеспечения суверенитета и национальных интересов Боливарианской республики совпали. Они продолжат работать по линиям ООН и БРИКС, чтобы прийти к деэскалации.

Путин и Лула да Силва обсудили развитие двусторонних отношений в преддверии заседания Российско-Бразильской комиссии высокого уровня. Оно состоится в феврале 2026 года.

Ранее стало известно, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут прилететь в Москву в скором времени. Они планируют встретиться с Путиным.

