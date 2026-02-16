сегодня в 14:37

Путин поедет в Казахстан с госвизитом в конце мая

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Стороны говорили о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве, совместных проектах в торгово-экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подтвердил, что приедет на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астану в конце мая. Токаев пригласил президента РФ в привязке к этому мероприятию отправиться с государственным визитом в Казахстан.

Путин согласился с предложением. Также обсуждались вопросы международной повестки дня.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа присоединиться к совету мира по управлению сектором Газа. Государственный лидер согласился.

