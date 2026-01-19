Токаев согласился войти в совет мира по сектору Газа по приглашению Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к совету мира по управлению сектором Газа и выразил согласие, сообщает MIR24.TV .

Президент США Дональд Трамп пригласил Касыма-Жомарта Токаева войти в совет мира по сектору Газа и предложил Казахстану стать одним из государств-учредителей этой инициативы.

Токаев направил Трампу ответное письмо с благодарностью и подтвердил свое согласие принять участие в работе совета мира. Токаев стал одним из первых мировых лидеров, получивших официальное приглашение.

В ноябре прошлого года в Вашингтоне прошла встреча президентов Казахстана и США, на которой обсуждалось расширение сотрудничества между странами. В ходе переговоров президенты также связались с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а Дональд Трамп заявил о присоединении Казахстана к соглашениям Авраама по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Позднее Токаев выразил поддержку усилиям Трампа по урегулированию ситуации на Украине и плану действий, предложенному Вашингтоном.

