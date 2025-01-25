Путин подтвердил готовность России к переговорам по Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США, сообщает RT .

«Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике», — сказал он в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

В последние несколько дней американский президент Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

В разговоре с журналистом телеканала «Россия-1» Павлом Зарубиным глава РФ подтвердил и свою готовность к таким переговорам, а также предположил, что если в 2020 году Трамп победил на выборах в США, то СВО вообще бы не началась.