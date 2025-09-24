Путин подписал указ о назначении Гуцана генпрокурором РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении полпреда главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на должность генерального прокурора. Документ появился на официальном портале опубликования правовых актов.

«Назначить Гуцана Александра Владимировича Генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Гуцан является опытным юристом и государственным деятелем. Пост полномочного представителя президента России в СЗФО он занимал с 2018 года. Карьеру начинал в прокуратуре Ленинграда в конце 80-х. Носит звание «Заслуженный юрист РФ».

Игорь Краснов, который до этого был на должности генпрокурора, занял пост главы Верховного суда РФ. Он будет исполнять свои обязанности на протяжении 6 лет.

