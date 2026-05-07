В Подмосковье выполнили почти треть плана по защите лесов от пожаров

В Московской области выполнили 31,8% годового плана по противопожарному обустройству лесов. Работы ведутся во всех 19 филиалах ГАУ МО «Мособллес», сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Наиболее высокие показатели зафиксированы в Бородинском и Талдомском лесничествах. Там реализовано более половины намеченных мероприятий. Таких результатов удалось достичь благодаря слаженной работе специалистов, использованию современной техники и своевременному финансированию.

В рамках программы прокладывают и обновляют минерализованные полосы, которые служат барьером для распространения огня. Также обустраивают и ремонтируют дороги противопожарного назначения для оперативного доступа техники к возможным очагам возгорания, устанавливают и обслуживают места отдыха граждан, монтируют и обновляют противопожарные шлагбаумы и аншлаги. Работы продолжатся до полного выполнения годового плана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.