В Омске почти 100 улиц назвали в честь героев Великой Отечественной войны

В Омске почти сотня улиц названа в честь участников Великой Отечественной войны. Один из таких примеров — бульвар Михаила Кузьмина на Левом берегу, сообщает gorod55.ru .

Многие городские улицы носят имена людей, проявивших мужество на фронте. В их числе — бульвар Михаила Михайловича Кузьмина, артиллериста и Героя Советского Союза.

Кузьмин родился в деревне Ларионовка Знаменского района в крестьянской семье. Он окончил курсы лесохимического техникума, работал лаборантом, затем служил в структурах «Заготзерно».

Звание Героя Советского Союза он получил за форсирование Днепра и удержание плацдарма. Во время боя его расчет уничтожил три тяжелых и два средних танка. По воспоминаниям Кузьмина, из всей батареи в живых осталось семь человек, а на его счету было 13 подбитых танков и три самоходных орудия.

Сегодня имя фронтовика сохраняется в названии городской улицы, напоминая о подвиге и цене Победы.

