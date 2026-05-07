В Москве пройдет семинар для специалистов в сфере государственной молодежной политики

В Москве с 9 по 12 сентября 2026 года организуют обучающий семинар для работников, занятых в реализации государственной молодежной политики Центрального федерального округа. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей», который входит в национальный проект «Молодежь и дети». Об этом сообщили организаторы.

Мероприятие направлено на повышение результативности молодежной политики в федеральных округах. Этого планируют достичь за счет профессионального роста кадров, обмена успешными методиками планирования, проведения и сопровождения молодежных проектов, а также благодаря патриотическому воспитанию.

Организатором выступает ФГБУ МП МЦ «Роспатриотцентр». Семинар будет проходить в двух форматах: очно и дистанционно. Принять участие приглашают специалистов от 18 лет из государственных и муниципальных организаций Центрального федерального округа, которые занимаются вопросами молодежной политики. Очно смогут присутствовать 100 человек, в режиме онлайн — не менее 480 участников.

Чтобы стать участником семинара, необходимо заполнить заявку в системе ФГАИС «Молодежь России» по этой ссылке (для очного участия — до 9 августа 2026 года, для онлайн-участия — до 6 сентября 2026 года).