Юрист Яковлева назвала июль самым выгодным месяцем для отпуска

Июль станет самым выгодным месяцем для отпуска летом 2026 года, так как в нем больше всего рабочих дней, сообщает «Вечерняя Москва» .

Эксперт по трудовому праву, член палаты налоговых консультантов РФ Валентина Яковлева сообщила, что отпуск выгоднее брать в месяце с наибольшим количеством рабочих дней. Летом 2026 года таким месяцем станет июль.

«За отпуск выплачивают средний заработок, который ниже, чем заработная плата. Чем больше в месяце рабочих дней, тем меньше сумма, которую потеряет сотрудник, когда уйдет в отпуск. Например, в январе мало рабочих дней, и каждый из них стоит очень дорого. С экономической точки зрения невыгодно брать отпуск в этом месяце. В этом году в июле 23 рабочих дня, поэтому один отпускной день будет стоить дороже, чем в июне и августе», — объяснила специалист.

По словам Яковлевой, при планировании отдыха стоит учитывать соотношение отпускных и обычной зарплаты, чтобы минимизировать финансовые потери.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.