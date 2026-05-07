Студентка из Екатеринбурга рассказала о страхах зумеров

17-летняя студентка Свердловского художественного училища имени И. Д. Шадра Вероника Наймушина рассказала, чем поколение Z отличается от родителей и что больше всего тревожит современных подростков, сообщает «ФедералПресс» .

Вероника согласилась с мнением, что с советскими детьми было проще работать, но отметила: зумеры признают проблемы, не стремясь в них углубляться. По ее словам, молодежь не бунтует, а просто живет своей жизнью и в целом довольна ею.

Главное давление, по признанию студентки, связано с внешностью.

«Все судят по обложке, к сожалению. Если бы вообще не было осуждения со стороны людей, и в порядке вещей было бы, где-то яркие волосы, какой-то макияж, аксессуары, ну, что угодно, то, наверное, я бы более так была свободна», — отметила студентка.

Еще одна болезненная тема — закрытые границы и невозможность свободно путешествовать. При этом эмоциональность девушка не считает слабостью.

«Первым делом от сердца идет порыв», — объясняет она.

Среди отличий от родителей Вероника выделила постоянный доступ к информации и умение ставить себя на место другого. По ее мнению, взрослым важно говорить с детьми не только об оценках, но и по душам.

«Я не могу за всех отвечать. Просто дети будут разные — как во всех поколениях», — философски заключила она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.