В Химках провели кинолекторий к 45-летию фильма «Сын полка»

Кинолекторий к 45-летию премьеры фильма Георгия Кузнецова «Сын полка» прошел 6 мая в Аэрокосмическом лицее в Химках. Учащимся рассказали об истории создания картины и показали фрагменты ленты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году исполняется 45 лет со дня выхода фильма «Сын полка». В рамках встречи школьники познакомились с историей создания картины и обсудили судьбы детей военного времени, отраженные в сюжете.

«Фильм „Сын полка“ — это не просто художественная история, а напоминание о судьбах детей военного времени, которые наравне со взрослыми переживали тяжелейшие испытания. Такие кинолектории помогают молодому поколению глубже понять события Великой Отечественной войны через эмоции, человеческие поступки и личные истории героев. Очень важно, что ребята сегодня не только смотрят фильм, но и обсуждают его, делают собственные выводы и сохраняют память о подвиге нашего народа», — подчеркнул Александр Васильев.

Заместитель председателя совета депутатов отметил, что подобные форматы позволяют школьникам осмыслить исторические события через личные истории и диалог.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений», которую реализуют в Химках почти два года.

«Подобные мероприятия создают живую связь между поколениями и помогают молодежи почувствовать сопричастность к истории своей страны. Через кино, литературу и открытый диалог школьники узнают о мужестве, стойкости и человеческих ценностях, которые остаются актуальными во все времена», — прокомментировала Ольга Игнатьева.

Она добавила, что такие встречи формируют уважение к прошлому и ответственность за будущее.

