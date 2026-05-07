Нейролингвист Смирнова объяснила, почему зумеры не пишут длинные СМС

По словам специалиста, молодые люди воспринимают переписку как живой разговор и отправляют сообщения короткими репликами. Сначала «Привет», затем «Слушай», после — основную мысль. Такой формат позволяет видеть паузы и отслеживать реакцию собеседника.

«Когда надо написать одно СМС, где сразу все четко, — это как выступить с монологом на сцене без подготовки. В СМС нельзя «починить» слово по пути или посмотреть, понял ли тебя человек. Нужно сесть и сжать всю мысль в плотный комок. Этому не учились — потому что раньше СМС были по 160 знаков и за каждое платили, а сейчас все безлимитно и дробление не наказывается», — объяснила Смирнова.

Эксперт отметила, что молодежи проще отправить несколько коротких сообщений и дождаться ответа, чем формулировать одну завершенную мысль. Вместо четкого текста о встрече они чаще пишут несколько отдельных фраз.

Ранее специалисты также обращали внимание, что термин «поколение зумеров» носит медийный характер и может использоваться для манипуляций. Эксперты призывают учитывать возрастные особенности молодежи и не сравнивать ее с поколением 1990-х.

