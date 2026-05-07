Жительнице Комсомольска рассказала об «исчезновении» показаний ее счетчеков

В Комсомольске-на-Амуре после передачи водоканала частной компании жительнице начислили 5 298 рублей за холодную воду по нормативу, несмотря на регулярную передачу данных счетчика. Показания, по ее словам, «исчезли» из системы, сообщает КомсаNews .

Жительница города рассказала, что почти два года передавала показания счетчика ХВС через приложение «Госуслуги.Дом» и не сталкивалась с проблемами. Ситуация изменилась после передачи водоканала компании ООО «5я ВКК» в конце 2025 года.

«После этого в квитанции за март 2026 года мне начислили 5 298 рублей по нормативу, будто я вообще не передавала показания. Все предыдущие данные просто исчезли», — рассказала она.

Женщина обратилась в ЕРКЦ — новый расчетный центр. Там пообещали провести перерасчет, однако через месяц сумма в квитанции не изменилась. По словам заявительницы, ей также рекомендовали отказаться от передачи данных через «Госуслуги.Дом» и пользоваться сайтом компании.

«В прошлый раз заявление даже не взяли — сказали, что перерасчет сделают. На словах уже нельзя верить», — подчеркнула она.

