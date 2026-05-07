Жительнице Комсомольска рассказала об «исчезновении» показаний ее счетчеков
В Комсомольске-на-Амуре после передачи водоканала частной компании жительнице начислили 5 298 рублей за холодную воду по нормативу, несмотря на регулярную передачу данных счетчика. Показания, по ее словам, «исчезли» из системы, сообщает КомсаNews.
Жительница города рассказала, что почти два года передавала показания счетчика ХВС через приложение «Госуслуги.Дом» и не сталкивалась с проблемами. Ситуация изменилась после передачи водоканала компании ООО «5я ВКК» в конце 2025 года.
«После этого в квитанции за март 2026 года мне начислили 5 298 рублей по нормативу, будто я вообще не передавала показания. Все предыдущие данные просто исчезли», — рассказала она.
Женщина обратилась в ЕРКЦ — новый расчетный центр. Там пообещали провести перерасчет, однако через месяц сумма в квитанции не изменилась. По словам заявительницы, ей также рекомендовали отказаться от передачи данных через «Госуслуги.Дом» и пользоваться сайтом компании.
«В прошлый раз заявление даже не взяли — сказали, что перерасчет сделают. На словах уже нельзя верить», — подчеркнула она.
