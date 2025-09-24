Путин освободил Краснова от должности генпрокурора России

сегодня в 11:18

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Игоря Краснова от должности генпрокурора с назначением на новый пост — главы Верховного суда РФ. Документ появился на официальном портале опубликования правовых актов.

«Освободить Краснова Игоря Викторовича от должности Генерального прокурора Российской Федерации в связи с назначением на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в указе президента.

Ранее Совет Федерации назначил Краснова на пост главы Верховного суда РФ. До этого он занимал должность генпрокурора на протяжении 5 лет.

Председателя Верховного суда назначили на должность по представлению президента России. Он будет исполнять свои обязанности на протяжении 6 лет. Кандидатура Краснова также подкрепляется положительным заключением Высшей квалификационной коллегии судей.

Что касается должности генпрокурора РФ, ее должен занять полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

