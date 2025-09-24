Игорь Краснов назначен на пост главы Верховного суда РФ

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на пост главы Верховного суда РФ. До этого он занимал должность генпрокурора на протяжении пяти лет, сообщает ТАСС .

Заключение профильного комитета СФ гласит, что кандидатура Краснова отвечает всем требованиям, которые предъявляются Конституцией России и законом о статусе судей.

Председателя Верховного суда назначили на должность по представлению президента России Владимира Путина. Он будет исполнять свои обязанности на протяжении 6 лет. Кандидатура Краснова также подкрепляется положительным заключением Высшей квалификационной коллегии судей.

Должность главы Верховного суда освободилась после смерти Ирины Подносовой. Ее не стало 22 июля. Чтобы занять этот пост, Краснов сдал квалификационный экзамен, хотя мог бы его не проходить, потому что имеет звание «Заслуженный юрист России».

Что касается должности генпрокурора РФ, ее должен занять полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Его кандидатуру Совфед рассмотрит позднее.

