Олег Басилашвили поздравил Владимира Бортко с 80-летием

«Я его очень люблю, он хороший человек и прекрасный режиссер, который снял несколько хороших картин. Мне всегда было интересно у него сниматься — и в „Мастер и Маргарите“ (14+), и в „Идиоте“ (12+), и в других сериалах. В этот день мне бы хотелось пожелать ему творческого долголетия, чтобы его работы воздействовали на публику, на зрительные залы в положительном ключе. Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни», — сказал актер.

Сейчас Владимир Бортко работает над сериалом под рабочим названием «Сталин». Басилашвили сообщил, что планирует посмотреть новый проект.

«Я понятия не имею, что Владимир Бортко думает о Сталине, лично я о нем не думаю — занятие непродуктивное. Есть другие вещи, о которых можно подумать», — сказал он.

