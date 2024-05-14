Путин подписал указ о награждении экс-министров

сегодня в 23:29

«Мною подписан также сейчас указ о награждении государственными наградами коллег, которые отработали в прежнем составе правительства, и отработали достойно», — сказал глава государства на встрече с новым составом российского кабмина.

Ранее Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и глав ведомств нового состава правительства страны.

Также указами были назначены и руководители служб.