Путин утвердил новый состав правительства России
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Российский президент Владимир Путин во вторник подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового состава правительства страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, первым заместителем председателя правительства РФ назначен Денис Мантуров.
Президент России назначил:
- Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
- Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
- Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
- Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
- Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
- Дмитрий Григоренко — вице-премьер и руководитель аппарата правительства, курирует финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику;
- Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, курирующий науку, высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;
- Татьяна Голикова — вице-премьер, ответственная за соцблок и Федеральное агентство по делам национальностей;
- Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
На должность министра транспорта РФ назначен экс-губернатор Курской области Роман Старовойт. Минпромторг возглавил бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Министром энергетики Путин назначил бывшего губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, главой Минсельхоза — бывшего первого замглавы ведомства Оксану Лут и министром спорта — бывшего губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
В новом составе кабмина свои посты сохранили глава Минтруда Антон Котяков, Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития) и Максут Шадаев (Минцифры).
Помимо этого, глава государства назначил директоров служб:
- Сергей Нарышкин — директор Службы внешней разведки (СВР);
- Виктор Золотов — директор Росгвардии;
- Александр Бортников – директор Федеральной службы безопасности (ФСБ);
- Дмитрий Кочнев — директор Федеральной службы охраны (ФСО);
- Александр Линц — начальник Главного управления специальных программ президента РФ.