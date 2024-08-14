Путин поддержал врио губернатора Калининградской области на выборах

сегодня в 18:57

Российский президент Владимир Путин пожелал успехов врио губернатора Калининградской области Алексею Беспрозванных на предстоящих выборах главы региона в сентябре, сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча главы государства с врио Калининградской области прошла в среду в резиденции президента в Ново-Огареве.

«Алексей Сергеевич, я же вас назначал временно исполняющим обязанности, поэтому постараюсь вам помочь. Но, естественно, решение зависит от жителей Калининградской области. Вам успехов», — сказал Путин.

Беспрозванных поблагодарил президента за оказанное доверие и добавил, что готов оправдать его в случае избрания на пост губернатора региона.

Ранее Владимир Путин уволил первого заместителя министра иностранных дел РФ Владимира Титова, занимавшего должность 11 лет. Его дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол.