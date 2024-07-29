Путин уволил первого заместителя Лаврова, занимавшего должность 11 лет

сегодня в 15:07

Первый замглавы МИД РФ Титов снят с должности по указу президента

Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщает Газета.ru со ссылкой на портал правовой информации.

Указ вступил в силу со дня обнародования, 29 июля.

Владимир Титов был первым заместителем главы МИД России Сергея Лаврова с апреля 2013 года. Его дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол.

Ранее СМИ писали о будущей отставке главы Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Алексея Дружинина. Утверждалось, что управленец покинет свой пост в силу личных обстоятельств.