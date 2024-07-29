Путин уволил первого заместителя Лаврова, занимавшего должность 11 лет
Первый замглавы МИД РФ Титов снят с должности по указу президента
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Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщает Газета.ru со ссылкой на портал правовой информации.
Указ вступил в силу со дня обнародования, 29 июля.
Владимир Титов был первым заместителем главы МИД России Сергея Лаврова с апреля 2013 года. Его дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол.
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