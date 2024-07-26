Глава Росжелдора Дружинин уходит в отставку по личным обстоятельствам

Глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Алексей Дружинин скоро уйдет в отставку по собственному желанию. Он возглавляет агентство с января 2022 года, сообщает РБК .

Дружинин сменил на посту Игоря Коваля, который занимал эту должность менее 1 года. Свою карьеру начинал инспектором Западного таможенного управления Государственного таможенного комитета. В начале 00-х являлся руководителем отдела международных соглашений Центра фирменного транспортного обслуживания при министерстве путей сообщения.

В 2005–2014 годах Дружинин занимал различных должности департаментах российского Минтранса. С 2014 года работал заместителем, а затем исполнительным директором Союза участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава.

В марте Дружинин доложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину о результатах работы Росжелдора по итогам 2023 года. По его словам, агентство исполнило федеральный бюджет на 99,74%. В настоящее время Росжелдор работает по 3 концессионным соглашениям, общая стоимость которых превышает 648 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Сергей Левкин был уволен с поста главы департамента градостроительной политики Москвы. его место займет бывший руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.