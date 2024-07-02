Уволен глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин

сегодня в 14:16

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом освободил от должности главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина, его место займет Владислав Овчинский.

Овчинский освобожден от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города, соответствующий указ подписал Собянин.

Овчинский назначен на пост министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики города.

Левкин освобожден от замещаемой должности руководителя департамента градостроительной политики города Москвы и уволен с государственной службы по собственному желанию.

На должность главы департамента инвестиционной и промышленной политики назначен Анатолий Гарбузов. Ранее он был замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики.