Уволен глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин
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Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом освободил от должности главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина, его место займет Владислав Овчинский.
Овчинский освобожден от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города, соответствующий указ подписал Собянин.
Овчинский назначен на пост министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики города.
Левкин освобожден от замещаемой должности руководителя департамента градостроительной политики города Москвы и уволен с государственной службы по собственному желанию.
На должность главы департамента инвестиционной и промышленной политики назначен Анатолий Гарбузов. Ранее он был замруководителя департамента инвестиционной и промышленной политики.