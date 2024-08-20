Путин почтил память первого президента Чечни Ахмата Кадырова

«Он мой друг. Ваш родственник близкий был для меня друг. Я уже Рамзану говорил, что очень хорошо помню его лицо: и когда он сердился, и когда улыбался. Очень выразительный человек. Очень талантливый. Очень порядочный. Преданный своей малой родине, своей большой родине, и, конечно, настоящий мужчина. Очень мужественный. Настоящий боец», — сказал Путин после возложения цветов к могиле Ахмата Кадырова.

Российский лидер во время рабочего визита в Чечню заявил, что Ахмат Кадыров много чего сделал не только для своего чеченского народа, но и для всей страны в целом. Путин считает, что погибший первый президент Чечни в значительной степени спас свой народ, в том числе жертвуя собой.

Ахмат Кадыров — отец Рамзана Кадырова — погиб 9 мая 2004 года на стадионе «Динамо» во время теракта, который произошел на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню Победы. Путин посмертно наградил его званием Героя России.