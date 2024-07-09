Путин поблагодарил Моди за внимание к мирному урегулированию украинского кризиса
Фото - © РИА Новости
Российский президент Владимир Путин выразил благодарность премьер-министру Индии Нарендра Моди за внимание к решению украинского конфликта мирным путем, сообщает пресс-служба Кремля.
Во вторник в Кремле состоялись официальные переговоры лидеров двух стран.
«Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам. В том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, прежде всего, мирным путем», — сказал глава государства.
Индийский премьер находится в РФ с официальным визитом 8 и 9 июля. Это первый визит Моди в Россию за последние 5 лет.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на прошедшей в Москве встрече с Путиным он задал три вопроса об украинском конфликте и архитектуре европейской безопасности. Венгерский премьер посетил российскую столицу с миротворческой миссией.