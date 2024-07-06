Орбан поделился подробностями встречи с Путиным

Орбан рассказал о трех вопросах Путину про Украину и безопасность в Европе

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что на прошедшей в Москве встрече с президентом России Владимиром Путиным он задал три вопроса о украинском конфликте и архитектуре европейской безопасности, сообщает РИА Новости .

«Моей целью было задать вопросы напрямую. И по сути, это были три вопроса», — сказал Орбан в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Он подчеркнул, что первым делом спросил у Путина об имеющемся у России сценария мирного урегулирования украинского конфликта, на обсуждение которых Москву не приглашали. Президент РФ ответил, что без участия обеих сторон конфликта какого-либо диалога быть не может.

По словам премьера, любые действия Запада по мирному урегулированию конфликта на Украине не имеют значения без участия российской стороны.

Вторым вопросом стало обсуждение возможности прекращения огня до начала переговоров между Москвой и Киевом. Российский лидер назвал данный сценарий маловероятным, так как Украина может воспользоваться этой возможностью для ротации и перевооружения ВСУ. При этом РФ готова к диалогу по дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

Помимо этого, Орбан спросил у главы российского государства, какой он видит будущую архитектуру европейской безопасности. По словам Путина, у Кремля имеется детальный план того, как могли бы развиваться взаимоотношения Запада и РФ.

В пятницу в Кремле состоялись переговоры Путина и Орбана, который прибыл в российскую столицу с миротворческой миссией. На встрече обсуждались возможные пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры продлились более 2,5 часа и прошли при участии делегаций обеих стран.