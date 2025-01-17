Путин по телефону обсудил с Пашиняном желание Армении вступить в ЕС

Состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они в том числе обсудили желание Еревана стать членом Евросоюза, сообщается на сайте Кремля.

Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами республики, предпринятыми в контексте отношений с ЕС.

Путин прокомментировал их. Он также дал им соответствующие оценки.

Еще политики во время телефонного разговора обсудили актуальные вопросы дальнейшего углубления интеграционного взаимодействия. Особое внимание уделили теме энергетики.

Кроме того, Путин и Пашинян констатировали практические выгоды от совместной работы в рамках ЕврАзЭС, в том числе для экономики республики.

Ранее правительство Армении поддержало законопроект об инициировании процесса вступления в ЕС. Его рассмотрят в парламенте.