Путин по-немецки поговорил с гражданином Германии, эмигрировавшим в Россию

Президент России Владимир Путин лично пообщался с немцем, который переехал в поселок Доброград Владимирской области. Они вели разговор на немецком языке, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время беседы гражданин Германии попросил президента помочь ему с получением российского гражданства. Владимир Путин, в свою очередь, пообещал оказать необходимое содействие.

15 апреля президент России по видеосвязи провел заседание президиума Государственного совета. Во время мероприятия обсуждались аспекты развития инфраструктуры для жизни граждан: работа общественного транспорта, улучшение жилищных условий россиян, обновлений муниципальных объектов и другое.

Ранее лидер Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало по-русски поприветствовал Владимира Путина, назвав его братом.