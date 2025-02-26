«Брат, дорогой Путин!»: лидер Гвинеи-Бисау по-русски приветствовал главу России

сегодня в 17:13

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало по-русски поприветствовал главу России Владимира Путина во время переговоров в Москве. Отрывок мероприятия публикует ТАСС .

«Спасибо, брат, дорогой Путин!» — сказал глава африканской республики, перейдя на русский язык.

В ходе переговоров Сисоку Эмбало назвал Россию надежным партнером. Он выразил уверенность, что Бисау и Москва продолжат улучшать двусторонние связи.

Бисайский лидер добавил, что народы России и Гвинеи-Бисау — братские народы. На протяжении истории две страны связывали дружеские связи, подчеркнул политик.

«Россия еще со времен Советского Союза внесла вклад в становление нашей страны <…> и бисайского народа, он об этом помнит», — сказал Сисоку Эмбало.