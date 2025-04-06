Путин переиграл Трампа «тузом в рукаве» в виде Дмитриева

Немецкий обозреватель Томас Фасбендер заявил, что российский президент Владимир Путин оказался хитрее американского лидера Дональда Трампа и переиграл его благодаря тузу, которым выступает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости со ссылкой на Berliner Zeitung.

По мнению Фасбендера, именно Дмитриев является главным преимуществом Путина в составе российской делегации, которая участвует в переговорах с США.

«Дмитриев — туз в рукаве Владимира Путина», — написал в своей статье немецкий обозреватель.

Фасбендер считает, что у Дмитриева отличный опыт и надежные связи в США, что позволяет ему выглядеть более компетентным переговорщиком в обсуждаемых сторонами вопросах. При этом у главы РФПИ есть контакты в команде президента Трампа, а это уже его преимущество.

Ранее Дмитриев сообщил, что новая волна переговоров между Москвой и Вашингтоном может состояться уже на следующей неделе. Точную дату он называть не стал.