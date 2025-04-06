Глава РФПИ рассказал о будущих встречах представителей РФ и Соединенных Штатов
Дмитриев: новые контакты РФ и Соединенных Штатов будут на неделе
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Следующие контакты РФ и Соединенных Штатов будут на грядущей неделе. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ответ на вопрос о том, когда они произойдут, сообщает РИА Новости.
5 апреля он закончил рабочий визит в Соединенные Штаты. Дмитриев подчеркнул, что диалог с представителями страны был продуктивен.
По словам главы РФПИ, визит прошел позитивно.
4 апреля Дмитриев сказал, что администрация президента США Дональда Трампа не допустила третьей мировой войны.