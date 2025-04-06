Глава РФПИ рассказал о будущих встречах представителей РФ и Соединенных Штатов

Следующие контакты РФ и Соединенных Штатов будут на грядущей неделе. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ответ на вопрос о том, когда они произойдут, сообщает РИА Новости.