Жители Подмосковья оформляют жилищные документы в «Доброделе»

Жители Подмосковья могут оформить выписку из домовой книги и другие жилищные документы через приложение «Добродел», результат поступит в личный кабинет в течение двух рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Жители Московской области могут онлайн оформить выписку из домовой книги, а также справки с места жительства, о составе семьи, жилом помещении и зарегистрированных в нем лицах. Услуга доступна в мобильном приложении «Добродел».

Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Жилье» — «Жилищные документы» и выбрать «Выписка из домовой книги». Затем необходимо указать муниципальное образование и категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить требуемые документы. Результат направят в личный кабинет в течение двух рабочих дней.

С начала 2026 года жители Подмосковья воспользовались услугой более 587 тыс. раз. В приложении также можно получить справки об отсутствии зарегистрированных, о зарегистрированных по адресу на день смерти и архивные справки о регистрации. Скачать «Добродел» можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.