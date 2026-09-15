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Внутри есть емкости с азотом: пожар произошел в стоматологии на Арбате в Москве

Происшествия

Фото - © РИА Новости

На улице Арбат в центре Москвы произошло возгорание в административном здании. В одном из помещений загорелась офисная мебель. Об этом сообщает ГУ МЧС России по столице.

Пожар произошел по адресу: Арбат, дом 9, строение 2. Туда приехали спасательные подразделения.

Благодаря действиям огнеборцев открытое горение удалось быстро ликвидировать. Сведения о пострадавших и площади пожара уточняются.

По данным «МК: срочные новости», инцидент случился в стоматологической клинике, которая находится в жилом доме. Внутри помещения есть емкости с азотом.

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