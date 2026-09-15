Подмосковье собирает заявки на выставку CIIE 2026 в Шанхае

Фонд поддержки ВЭД Московской области начал предварительный сбор заявок от малого и среднего бизнеса на участие в международной выставке импорта CIIE 2026, которая пройдет 5–10 ноября в Шанхае, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области проводит предварительный сбор заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на возможное участие в международной выставке импорта China International Import Expo (CIIE) 2026. Мероприятие пройдет 5–10 ноября в Шанхае.

CIIE предназначена для развития импортных поставок в Китай и взаимодействия с китайскими компаниями, дистрибьюторами и байерами. Фонд рассматривает возможность организации коллективного стенда подмосковных предприятий.

К участию приглашают производителей продуктов питания и сельхозпродукции, промышленного оборудования, электроники, медицинской техники, фармацевтической продукции и товаров народного потребления. Заявки также могут подать поставщики IT, интеллектуальных и сервисных решений.

Сейчас фонд оценивает интерес бизнеса и формирует делегацию. Окончательное решение об участии примут после анализа заявок. Подробности и форму для подачи заявки можно найти по ссылке. Количество мест ограничено, заявки принимаются до 21 сентября.

Информация о мероприятиях для экспортеров опубликована в разделе «Мероприятия» на сайте фонда. Даты проведения рекомендуется уточнять дополнительно, так как они могут измениться по независящим от фонда причинам.

С мерами поддержки подмосковных экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале региона. Поддержка предпринимателей ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.