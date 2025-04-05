Кирилл Дмитриев завершил визит в США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о завершении рабочей поездки в США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о завершении рабочей поездки в США, отметив продуктивность диалога с американскими партнёрами, сообщает РИА Новости.

«Покидая США, я хотел бы поблагодарить всех за позитивный, искренний и конструктивный визит», написал политик в соцсети Х. Также Дмитриев выразил признательность платформе бизнесмена Илона Маска за верификацию своего аккаунта.

Дипломатическая миссия Дмитриева, совмещающего посты руководителя РФПИ и спецпредставителя президента по экономическому сотрудничеству, проходила на фоне сложной геополитической обстановки.

Однако, судя по заявлению, стороны смогли найти точки соприкосновения. Эксперты расценивают такой итог как сигнал к возможной разрядке в деловых отношениях, несмотря на санкционное давление.