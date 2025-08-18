Путин обсудил с Моди переговоры на Аляске

«Благодарю моего друга президента Путина за его телефонный звонок и за то, что он поделился своими впечатлениями о недавней встрече с президентом Трампом на Аляске», — написал Моди в соцсети Х.

Премьер Индии добавил, что с нетерпением ожидает обмена мнениями с Путиным в ближайшие дни. Индия последовательно призывает к мирному урегулированию российско-украинского конфликта и поддерживает все усилия в этом направлении.

Российско-американские переговоры состоялись 15 августа в Анкоридже на Аляске. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп почти синхронно вышли из самолетов, затем встретились на красной дорожке, где пожали друг другу руки, сделали общее фото и на одной машине уехали к месту проведения переговоров.

Переговоры Путина и Трампа длились 2 часа 45 минут и проходили в закрытом формате «три на три». По итогу состоявшейся беседы лидеры остались довольными и положительно высказались о своевременных переговорах.

Трамп по итогам саммита по телефону пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза. Недавно украинский лидер прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом. Переговоры начнутся 18 августа в 20:15 по местному времени (03:15 мск).