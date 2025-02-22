Путин обсудил с членами Совбеза развитие отношений с постсоветскими странами
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Глава российского государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в рамках которого обсуждался вопрос развития отношений со странами постсоветского пространства, сообщает пресс-служба Кремля.
В совещании, которое состоялось в формате видеосвязи, приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель ГД Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие.
«У нас сегодня вопрос, связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнерами, коллегами — соседями на постсоветском пространстве», — сказал Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что западные санкции и внешние проблемы сыграли важную стимулирующую роль для страны. По словам президента, отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных.