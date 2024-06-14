Путин объяснил, почему Россия отодвигает линию фронта в направлении Харькова

Линия фронта смещается в сторону Харькова с целью защитить не только Белгородскую область, но и другие российские регионы.

«Действовать нужно аккуратно, постепенно. Но если противник будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, — мы тогда задумаемся, как действовать дальше, чтобы обезопасить наши населенные пункты», — заявил Путин.

Ранее российский лидер озвучил реальные условия для установления мира в конфликте с Украиной. Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался им доверять, назвав перечисленные требования «ультимативными».